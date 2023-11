JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ DU TÉLÉTHON – VALRAS-PLAGE Valras-Plage, 10 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Retrouvez différentes activités organisées dans le cadre du Téléthon. Au programme : concours de pétanque, démonstration de danse, randonnée ….

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 . .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Various activities organized as part of the Telethon. On the program: pétanque competition, dance demonstration, hike…

Diversas actividades organizadas en el marco del Teletón. En el programa: competición de petanca, demostración de baile, excursión, etc.

Hier finden Sie verschiedene Aktivitäten, die im Rahmen des Telethon organisiert werden. Auf dem Programm stehen: Petanque-Wettbewerb, Tanzvorführungen, Wanderungen …

