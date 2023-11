CONCOURS DE PÉTANQUE DU TÉLÉTHON – VALRAS-PLAGE Valras-Plage, 9 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Dans le cadre du Téléthon, participez au concours de pétanque de l’association Pétanque de la Marine..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



As part of the Telethon, take part in the pétanque competition organized by the Pétanque de la Marine association.

En el marco del Teletón, participe en la competición de petanca organizada por la asociación Pétanque de la Marine.

Nehmen Sie im Rahmen des Telethon am Boule-Wettbewerb des Vereins Pétanque de la Marine teil.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE