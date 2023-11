GRAND LOTO – VALRAS-PLAGE Valras-Plage, 26 novembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Estrella Flamenca organise son grand loto annuel avec 22 parties dont 5 trains de la chance ! N’hésitez plus et venez tenter votre chance !.

2023-11-26 15:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Estrella Flamenca organizes its annual lotto with 22 games, including 5 lucky trains! Come and try your luck!

Estrella Flamenca organiza su gran lotería anual, con 22 juegos, ¡incluidos 5 trenes de la suerte! ¡Ven a probar suerte!

Estrella Flamenca organisiert ihr großes jährliches Lotto mit 22 Partien, darunter 5 Glückszüge! Zögern Sie nicht länger und versuchen Sie Ihr Glück!

Mise à jour le 2023-11-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE