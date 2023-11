SPECTACLE « RECETTES EN DUO » – VALRAS-PLAGE Valras-Plage, 17 novembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

L’association Au Flot des Mots vous présente sa nouvelle pièce avec la compagnie de théâtre « Sersau ». Une comédie drôle, grinçante et macabre !.

2023-11-17 20:00:00

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



The Au Flot des Mots association presents its new play with the « Sersau » theater company. A funny, gritty and macabre comedy!

La asociación Au Flot des Mots presenta su nueva obra con la compañía de teatro « Sersau ». ¡Una comedia divertida, descarnada y macabra!

Der Verein Au Flot des Mots präsentiert Ihnen sein neues Stück mit der Theatergruppe « Sersau ». Eine lustige, grimmige und makabre Komödie!

