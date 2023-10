LOTO D’AUTOMNE – APPP VALRAS Valras-Plage, 24 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Participez au loto d’Automne de l’APPP Valras et repartez peut-être avec des bons d’achat ou encore des paniers garnis ! Rien de mieux pour passer un bon après-midi dans une ambiance conviviale !.

2023-10-24 15:00:00

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Take part in the APPP Valras Autumn Lotto, and you could win vouchers or gift baskets! What better way to spend an afternoon in a friendly atmosphere!

Participa en la Lotería de Otoño de la APPP Valras y podrás ganar vales o una cesta No hay mejor manera de pasar una buena tarde en un ambiente agradable

Nehmen Sie am Herbstlotto der APPP Valras teil und gewinnen Sie vielleicht einen Einkaufsgutschein oder einen Präsentkorb! Es gibt nichts Besseres, als einen schönen Nachmittag in einer geselligen Atmosphäre zu verbringen!

