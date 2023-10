AGIR ! – DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE PÊCHEUR Valras-Plage, 21 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Sur le ponton n°7, venez découvrir le métier du pêcheur avec Pierre d’Istano, pêcheur professionnel. Pour tous les amateurs de pêche, vous pourrez partager votre passion avec Pierre et lui demander conseil..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 15:30:00. .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



On pontoon n°7, come and discover the fishing trade with Pierre d’Istano, professional fisherman. For all fishing enthusiasts, you can share your passion with Pierre and ask him for advice.

En el pontón nº 7, venga a descubrir el oficio de pescador con Pierre d’Istano, pescador profesional. Todos los aficionados a la pesca podrán compartir su pasión con Pierre y pedirle consejo.

Auf dem Steg Nr. 7 können Sie mit dem Berufsfischer Pierre d’Istano den Beruf des Fischers kennenlernen. Für alle Angelfreunde: Sie können Ihre Leidenschaft mit Pierre teilen und ihn um Rat fragen.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE