AGIR ! – RAMASSAGE DE DÉCHETS Valras-Plage, 21 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Dans le cadre de « Agir ! La journée nature de Valras-Plage », venez participer au ramassage des déchets le long de l’Orb. Ce projet est en partenariat avec Project Rescue Ocean.

L’accueil se fait à 9h30.

Entrée libre..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 11:45:00. .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



As part of « Agir! La journée nature de Valras-Plage », come and take part in collecting garbage along the Orb. This project is in partnership with Project Rescue Ocean.

Welcome at 9:30 am.

Free admission.

¡En el marco de « Agir ! La journée nature de Valras-Plage », participe en la recogida de basuras a lo largo del Orbe. Este proyecto se realiza en colaboración con Project Rescue Ocean.

Bienvenida a las 9.30 h.

Entrada gratuita.

Im Rahmen von « Agir! Der Naturtag von Valras-Plage » beteiligen Sie sich am Müllsammeln entlang des Flusses Orb. Dieses Projekt wird in Partnerschaft mit Project Rescue Ocean durchgeführt.

Der Empfang findet um 9:30 Uhr statt.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE