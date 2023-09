JOURNÉE SPORTIVE OCTOBRE ROSE Valras-Plage, 7 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Journée sportive avec la participation de nombreuses associations valrassiennes: padel, zumba, randonnées, pétanque, rugby… RDV au stade Armand Vaquerin, au Tennis/Padel, sur le parking de la plage, dans le coeur de ville, mobilisons-nous pour l’association « L’espoir ». Participation 5€ reversés intégralement contre le cancer du sein.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . EUR.

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Field day with the participation of numerous Valrassian associations: padel, zumba, hiking, pétanque, rugby… Meet up at the Armand Vaquerin stadium, at Tennis/Padel, on the beach parking lot, in the heart of town, let’s get together for the « L’espoir » association. Participation 5? donated in full against breast cancer

Jornada deportiva con la participación de numerosas asociaciones valrasianas: pádel, zumba, senderismo, petanca, rugby… Reúnanse en el estadio Armand Vaquerin, en Tennis/Padel, en el aparcamiento de la playa o en el centro de la ciudad, y unan sus fuerzas en favor de la asociación benéfica « L’espoir ». 5? que se donarán íntegramente a la lucha contra el cáncer de mama

Sporttag mit der Teilnahme zahlreicher Vereine aus Valrassien: Padel, Zumba, Wanderungen, Pétanque, Rugby usw. Treffpunkt: Stade Armand Vaquerin, Tennis/Padel, Parkplatz am Strand, im Stadtzentrum, mobilisieren wir uns für den Verein « L’espoir ». Die Teilnahmegebühr beträgt 5 ? und wird vollständig für die Bekämpfung von Brustkrebs gespendet

Mise à jour le 2023-09-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE