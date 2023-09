SEMAINE BLEUE – ATELIER INTERGENERATIONNEL Valras-Plage, 4 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Dans le cadre de la semaine bleu, un atelier intergénérationnel autour des contes pour enfants ainsi que de la gymnastique avec une coach sportive vous est offert sur inscription.

2023-10-04 14:30:00 fin : 2023-10-04 . .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



As part of Blue Week, an intergenerational workshop featuring children’s storytelling and gymnastics with a sports coach is offered upon registration

En el marco de la Semana Azul, se ofrece un taller intergeneracional basado en cuentos infantiles y gimnasia con un entrenador deportivo (inscripción obligatoria)

Im Rahmen der Blauen Woche wird Ihnen auf Anmeldung ein generationsübergreifender Workshop rund um Kindergeschichten sowie Gymnastik mit einer Sporttrainerin angeboten

