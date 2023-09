SEMAINE BLEUE – JEU DE PISTE Valras-Plage, 2 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Dans le cadre de la semaine bleu, un jeu de piste est proposé sur les dangers de la maison pour adopter les bons gestes afin de lutter contre les accidents domestiques.

2023-10-02 14:00:00 fin : 2023-10-02 17:00:00. .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



As part of Blue Week, a treasure hunt is being organized on the dangers of the home, to help you adopt the right gestures in the fight against domestic accidents

En el marco de la Semana Azul, se organiza una caza del tesoro sobre los peligros del hogar, para ayudarle a adoptar las precauciones adecuadas para evitar accidentes en casa

Im Rahmen der Blauen Woche wird eine Schnitzeljagd zu den Gefahren im Haus angeboten, um die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Unfällen im Haushalt zu ergreifen

Mise à jour le 2023-09-14 par OT BEZIERS MEDITERRANEE