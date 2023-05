FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2023 Divers endroit du centre-ville, 23 juin 2023, Valras-Plage.

Cette année encore, venez participer à la Fête de la Saint-Pierre pour célébrer le saint patron des pêcheurs! Au programme du week-end, déambulation musicale, concerts, concours sportifs, joutes, soirée festive et bien plus encore. Entrée libre..

2023-06-23 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-23 23:59:00. .

Divers endroit du centre-ville

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Once again this year, come and participate in the Saint Peter’s Festival to celebrate the patron saint of fishermen! On the program for the weekend: musical parade, concerts, sports competitions, jousting, festive evening and much more. Free admission.

Un año más, venga a participar en la Fiesta de San Pedro para celebrar al patrón de los pescadores El programa del fin de semana incluirá un desfile musical, conciertos, competiciones deportivas, justas, una velada festiva y mucho más. Entrada gratuita.

Auch in diesem Jahr können Sie an der Fête de la Saint-Pierre teilnehmen, um den Schutzheiligen der Fischer zu feiern! Auf dem Programm stehen musikalische Umzüge, Konzerte, Sportwettkämpfe, Ritterspiele, ein festlicher Abend und vieles mehr. Eintritt frei.

