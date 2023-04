ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Groupe Scolaire – Avenue Gambetta Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

Valras-Plage

ATELIER CRÉATIF FÊTE DES PÈRES Groupe Scolaire – Avenue Gambetta, 14 juin 2023, Valras-Plage. La BCD te propose un atelier création pour offrir à papa !.

2023-06-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-14 16:00:00. .

Groupe Scolaire – Avenue Gambetta

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



The BCD offers you a creative workshop to give to dad! El BCD te propone un taller creativo para regalar a papá Die BCD bietet dir einen kreativen Workshop an, um deinem Vater ein Geschenk zu machen!

