TOURNOI SOFTBALL, 10 juin 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Organisé par le baseball club biterrois-Pirates, les deux journées du tournoi des plages réuniront 12 équipes mixtes (hommes/femmes)..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Organized by the Biterrois-Pirates baseball club, the two days of the beach tournament will gather 12 mixed teams (men/women).

Organizado por el club de béisbol Biterrois-Pirates, el torneo playero de dos días reunirá a 12 equipos mixtos (hombres/mujeres).

Organisiert vom Baseballclub Biterrois-Pirates werden an den beiden Tagen des Strandturniers 12 gemischte Teams (Männer/Frauen) teilnehmen.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE