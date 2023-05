TOURNOI DE BEACH SOCCER, 3 juin 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Organisés par les gendarmes de Valras-plage, le tournoi de foot sur sable rassemblera au maximum 16 équipes composées de: gendarmes, policiers municipaux et sapeurs-pompiers. La manifestation est organisée en soutien à l’association « Les Képis Pescalunes » qui œuvrent au profit des enfants de gendarmes malades ou orphelins..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Organized by the gendarmes of Valras-plage, the soccer tournament on sand will gather a maximum of 16 teams composed of: gendarmes, municipal police and firemen. The event is organized in support of the association « Les Képis Pescalunes » which works for the benefit of the children of gendarmes who are ill or orphans.

Organizado por los gendarmes de Valras-plage, el torneo de fútbol sobre arena reunirá a un máximo de 16 equipos compuestos por: gendarmes, policías municipales y bomberos. El evento se organiza en apoyo de la asociación « Les Képis Pescalunes », que trabaja en beneficio de los hijos de gendarmes enfermos o huérfanos.

Das von den Gendarmen von Valras-Plage organisierte Sandfußballturnier wird von maximal 16 Mannschaften bestritten, die sich aus Gendarmen, Stadtpolizisten und Feuerwehrleuten zusammensetzen. Die Veranstaltung wird zur Unterstützung des Vereins « Les Képis Pescalunes » organisiert, der sich für kranke oder verwaiste Kinder von Gendarmen einsetzt.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE