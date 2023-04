ATELIER CRÉATIF FÊTE DES MÈRES Groupe Scolaire – Avenue Gambetta, 31 mai 2023, Valras-Plage.

A l’occasion de la Fête des Mères, viens créer ton « tableau fleur »..

2023-05-31 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-31 16:00:00. .

Groupe Scolaire – Avenue Gambetta

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



On the occasion of Mother’s Day, come and create your « flower painting ».

Con motivo del Día de la Madre, venga a crear su « cuadro de flores ».

Gestalte anlässlich des Muttertags dein « Blumenbild ».

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE