FÊTE DES ARTISANS ET PRODUCTEURS, 6 mai 2023, Valras-Plage.

Venez rencontrer une centaine d’exposants originaires de la région d’Occitanie présents tout au long de ce week-end pour faire découvrir leur savoir-faire et la richesse de leurs productions..

2023-05-06 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-07 19:00:00. .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Come and meet a hundred exhibitors from the Occitanie region who will be present throughout the weekend to showcase their know-how and the richness of their productions.

Venga a conocer a un centenar de expositores de la región de Occitanie que estarán presentes durante todo el fin de semana para mostrar su saber hacer y la riqueza de sus productos.

Treffen Sie rund 100 Aussteller aus der Region Okzitanien, die das ganze Wochenende über anwesend sind, um ihr Know-how und die Vielfalt ihrer Produktionen zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE