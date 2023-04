QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIÉTÉ GÉANTS Groupe Scolaire – Avenue Gambetta, 26 avril 2023, Valras-Plage.

Découvrez des jeux de société traditionnels géants et venez affronter d’autres joueurs. Tout public – Sur inscription.

2023-04-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-26 12:00:00. .

Groupe Scolaire – Avenue Gambetta

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Discover traditional giant board games and come and compete with other players. All public – On registration

Descubre los juegos de mesa gigantes tradicionales y ven a competir con otros jugadores. Todos los públicos – Previa inscripción

Entdecken Sie riesige traditionelle Brettspiele und treten Sie gegen andere Spieler an. Alle Altersgruppen – Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE