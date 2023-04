QUINZAINE DU JEU – SPECTACLE – L’ARBRE Groupe Scolaire – Avenue Gambetta, 24 avril 2023, Valras-Plage.

À travers un spectacle alliant musique, conte et jeux d’ombres, la Compagnie Sarda vous propose de découvrir l’arbre sous toutes ses formes. Tout public. Sur inscription..

2023-04-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-24 . .

Groupe Scolaire – Avenue Gambetta

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Through a show combining music, storytelling and shadow play, the Sarda Company invites you to discover the tree in all its forms. All public. On registration.

A través de un espectáculo que combina música, cuentacuentos y juegos de sombras, la Compagnie Sarda le invita a descubrir el árbol en todas sus formas. Para todos los públicos. Inscripción obligatoria.

In einer Aufführung, die Musik, Märchen und Schattenspiele verbindet, lädt Sie die Compagnie Sarda dazu ein, den Baum in all seinen Formen zu entdecken. Für alle Altersgruppen. Auf Anmeldung.

