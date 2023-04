DANSES ET JEUX OCCITANS Boulevard Gambetta Valras-Plage Catégories d’Évènement: Hérault

Valras-Plage

DANSES ET JEUX OCCITANS Boulevard Gambetta, 19 avril 2023, Valras-Plage. Rendez-vous avec Monsieur Ménivale autour des danses et de jeux occitans.

Informations par téléphone ou mail..

2023-04-19 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-19 . .

Boulevard Gambetta

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Appointment with Mr. Ménivale around Occitan dances and games.

Information by phone or mail. Cita con Monsieur Ménivale en torno a bailes y juegos occitanos.

Información por teléfono o correo electrónico. Treffen mit Monsieur Ménivale rund um okzitanische Tänze und Spiele.

Informationen per Telefon oder E-Mail. Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Boulevard Gambetta Adresse Boulevard Gambetta Ville Valras-Plage Departement Hérault Lieu Ville Boulevard Gambetta Valras-Plage

Boulevard Gambetta Valras-Plage Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valras-plage/

DANSES ET JEUX OCCITANS Boulevard Gambetta 2023-04-19 was last modified: by DANSES ET JEUX OCCITANS Boulevard Gambetta Boulevard Gambetta 19 avril 2023 Boulevard Gambetta Valras-Plage

Valras-Plage Hérault