Valras-Plage Hérault Valras-Plage Venez participez aux premières puces nautiques organisées au Port de Valras-Plage. Vous trouverez de nombreux stands de vente de matériel maritime d’occasion, différentes associations vous proposeront également des animations: concours de pêche, restaurations de vieilles barques, expositions de photos… Venez participez aux premières puces nautiques organisées au Port de Valras-Plage puis tout au long de la journée assistez à différentes animations : restauration d’anciens bateaux et ateliers sur le thème de la mer. Venez participez aux premières puces nautiques organisées au Port de Valras-Plage. Vous trouverez de nombreux stands de vente de matériel maritime d’occasion, différentes associations vous proposeront également des animations: concours de pêche, restaurations de vieilles barques, expositions de photos… Valras-Plage

