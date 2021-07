Valras-Plage Valras-Plage Hérault, Valras-Plage VALRAS EN LIVE ! TERRIER ET GRANEL Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

VALRAS EN LIVE ! TERRIER ET GRANEL Valras-Plage, 14 août 2021, Valras-Plage. VALRAS EN LIVE ! TERRIER ET GRANEL 2021-08-14 21:30:00 21:30:00 – 2021-08-14

Valras-Plage Hérault Valras-Plage La jeune scène française à découvrir sur la scène du Théâtre de la mer : Terrier et Granel.

Gratuit. La jeune scène française à découvrir sur la scène du Théâtre de la mer : Terrier et Granel.

Gratuit. +33 4 67 32 33 33 La jeune scène française à découvrir sur la scène du Théâtre de la mer : Terrier et Granel.

Gratuit. dernière mise à jour : 2021-06-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Valras-Plage Autres Lieu Valras-Plage Adresse Ville Valras-Plage lieuville 43.24737#3.29692