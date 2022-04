VALRAS EN LIVE ! LES VOIX DE LA TV Valras-Plage, 20 juillet 2022, Valras-Plage.

VALRAS EN LIVE ! LES VOIX DE LA TV Valras-Plage

2022-07-20 21:30:00 – 2022-07-20

Valras-Plage Hérault Valras-Plage

Yoann Casanova, finaliste de la saison 7 de The Voice joindra sa voix à celle de Victoria Adamo, demi-finaliste de la saison 4. Pour compléter le concert, une voix mystère de The Voice Kids, un guest de la saison 2022 et d’autres invités monteront sur scène.

Entrée libre.

+33 4 67 32 60 06 https://www.ville-valrasplage.fr/

