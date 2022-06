VALRAS EN LIVE ! LES TONTONS GIVRES, 24 août 2022, .

VALRAS EN LIVE ! LES TONTONS GIVRES



2022-08-24 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-24

En 2002, Jean-Phi commence à reprendre en trio les plus grands standards de la chanson française et les arrange dans un style plutôt atypique. Durant 14 ans, « Les Traîtres » donneront des centaines de concerts jusqu’en 2016, année où la formation évolue pour devenir « Les Tontons Givrés » reprenant les standards français sur des rythmes discos, festifs, ska et rock.

Entrée libre.

