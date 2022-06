VALRAS EN LIVE ! KALIKA

17 août 2022



2022-08-17 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-17 Arrivée à la seconde place de la Nouvelle Star en 2016, Mia Rosello, alias Kalika, est une enfant du voyage issue d’une famille de forains. L’artiste, bourrée d’angoisse, écrit pour aller mieux lorsque les hurlements la prennent, et de nuit, car c’est là que le silence se fait. Elle écrit sur les histoires d’amour et de sexe tumultueuse d’une jeune féministe de 22 ans.

