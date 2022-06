VALRAS EN LIVE ! BRAND NEW, 31 août 2022, .

VALRAS EN LIVE ! BRAND NEW



2022-08-31 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-31

Depuis 1995, le Béziers Rythm & Blues Band (BRBB) regroupe une bande de copains musiciens passionnés. Célèbre pour ses concerts-hommages à James Brown, Otis Reding et aux plus grandes divas de la soul, le BRBB laisse place au Brand New en 2022. La nouvelle formation, s’offre un nouveau sextet avec renfort de cuivres pour revisiter les plus grands standards du genre à travers des « comprises », alliant véritables compositions et reprises.

Entrée libre.

