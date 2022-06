VALRAS EN LIVE ! BACK TO 80’S, 3 août 2022, .

VALRAS EN LIVE ! BACK TO 80’S



2022-08-03 21:30:00 21:30:00 – 2022-08-03

Avec des milliers de spectateurs partout en France et une tournée explosive en 2021, Back to 80’s revient avec une édition encore plus folle. En recréant l’ambiance des « eighties » grâce à un décor tout nouveau, les musiciens et les chanteurs font revivre tous les hits de ces années-là. En prime, retrouvez le célèbre groupe Zouk Machine en live!

Entrée libre.

