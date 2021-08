Lyon Direction Régionale des Douanes de Lyon Métropole de Lyon Valorisez votre propriété industrielle et luttez contre la contrefaçon: L’INPI et la Douane au service de votre compétitivité Direction Régionale des Douanes de Lyon Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Direction Régionale des Douanes de Lyon, le mardi 12 octobre à 09:00

**Les Rendez vous de la Team France Export** **en Auvergne Rhône Alpes** La douane et l’INPI s’associent pour présenter au travers d’exemples très concrets les différents outils de propriété industrielle (PI) pour les entreprises qui souhaitent mettre en place une véritable stratégie en la matière. L’INPI est présent sur l’ensemble de la région pour expliquer, décoder, renseigner les innovateurs sur une les utilisations possibles des outils PI à leur disposition. Au-delà de ces informations ciblées, les chargés d’affaires s’appuient sur un ensemble de prestations visant à initier, actionner ou perfectionner la stratégie de propriété intellectuelle. L’INPI dispose aussi d’un réseau d’experts à l’international, placés dans les ambassades de 10 grandes zones géographiques. Une de leur mission : aider les entreprises françaises à lutter contre la contrefaçon grâce à une coopération renforcée tout particulièrement avec les douanes. La douane, pour sa part, accompagne les entreprises titulaires de droits de propriété intellectuelle dans leur démarche pour compléter l’arsenal juridique en matière de lutte contre la contrefaçon. La démarche préventive qui consiste à déposer une demande d’intervention gratuite auprès de la douane française permet à celle-ci d’être pleinement efficace dans la lutte contre ce fléau qui représente une atteinte à la réputation des entreprises, à leurs efforts.

gratuit (en présentiel et en visio)

Comment mettre en place une stratégie en matière de propriété industrielle avec l’INPI et la Douane ? Direction Régionale des Douanes de Lyon 6 rue Charles Biennier – 69002 Lyon Lyon Métropole de Lyon

