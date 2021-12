Trappes Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes, Yvelines Valoriser son parcours professionnel à 45 ans et + Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines, le jeudi 20 janvier 2022 à 14:00

Par une nouvelle approche et un changement de posture vous deviendrez un véritable offreur de compétences. Travailler son projet de reconversion ou son projet professionnel avec clarté amène une meilleure lisibilité de votre profil. Changez votre regard sur l’emploi des « seniors ». — Atelier en visio — **Animé par FACE Yvelines** **INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 01 34 82 82 61**

En visioconférence

2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T17:00:00

