Webinaire (à distance), le jeudi 18 mars à 16:00

Interface privilégiée entre le recherche publique et le secteur industriel, la **SATT Ouest Valorisation** viendra vous présenter ses activités pour la **protection et la valorisation des actifs scientifiques** issus de vos activités de recherche et sa contribution à l’écosystème d’accompagnement pour la **création de startups** en pays de la loire.

Deux témoignages viendront appuyer cette présentation :

• **Tuan Huy NGUYEN** viendra partager avec la communauté Pulsar son expérience de chercheur à l’Inserm et de créateur d’entreprise (GoLiver Therapeutics est une spin-off de l’Inserm et de l’Université de Nantes spécialisée dans le développement de Médicaments de Thérapie Innovante (MTI))

• **Benoit FURET** enseignant-chercheur de l’Université de Nantes témoignera de sa démarche d’émergence du projet Batiprint3D à partir d’actifs issus de son laboratoire de recherche (LS2N) et de son implication en tant que fondateur associé à la société.

