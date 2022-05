Valoriser les archives de La Villemarqué : une aventure scientifique Quimperlé, 2 juillet 2022, Quimperlé.

Valoriser les archives de La Villemarqué : une aventure scientifique Le Présidial 13B Rue Brémond d’Ars Quimperlé

2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-02 12:30:00 Le Présidial 13B Rue Brémond d’Ars

Quimperlé 29300

Nelly Blanchard, professeure de langues et littérature bretonnes, et Fañch Postic, ingénieur d’études CNRS (en retraite), reviennent sur l’intérêt du fonds d’archives de Théodore Hersart de La Villemarqué, sa préservation et sa numérisation. Ils exposeront ensuite comment le projet scientifique de valorisation contribue à la connaissance de l’histoire de la littérature et de la culture bretonnes.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

