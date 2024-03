Valorisation historique et festive du Pont de la Roque Heugueville-sur-Sienne, mardi 30 juillet 2024.

Valorisation historique et festive du Pont de la Roque Heugueville-sur-Sienne Manche

4 communes sont impliquées pour créer un évènement touristique festif et historique sur la libération d’Heugueville-sur-Sienne le 30 juillet 1944 et avec la mise en place d’un Pont Bailey. Les comités des fêtes souhaitent ainsi proposer un feu d’artifice, un bal populaire esprit années 40 animé par un orchestre local, une conférence d’un historien avec la projection de photos anciennes / vues du pont de la Roque et un spectacle mettant en scène l’architecture du Pont de la Roque destiné à retenir pendant plusieurs heures un public venu découvrir ce spectacle vivant, à l’aide de bénévoles costumés et avec la participation probable des enfants des communes impliquées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 19:00:00

fin : 2024-07-31

Le Pont de la ROque

Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie

