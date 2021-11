Parempuyre Echanges Nord Sud Gironde, Parempuyre Valorisation des invendus en « Confitures Solidaires » Echanges Nord Sud Parempuyre Catégories d’évènement: Gironde

Valorisation des invendus en « Confitures Solidaires » Echanges Nord Sud, 23 novembre 2021, Parempuyre. Valorisation des invendus en « Confitures Solidaires »

du mardi 23 novembre au samedi 27 novembre à Echanges Nord Sud Nombre de places : 10. Inscription obligatoire.

Stand de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire, présentation et vente des « Confitures Solidaires », outils de sensibilisation à la valorisation des invendus ! Echanges Nord Sud 5 rue Marcel Bensac Parempuyre Parempuyre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-23T09:30:00 2021-11-23T17:30:00;2021-11-24T09:30:00 2021-11-24T17:30:00;2021-11-25T09:30:00 2021-11-25T17:30:00;2021-11-26T09:30:00 2021-11-26T17:30:00;2021-11-27T09:30:00 2021-11-27T17:30:00

