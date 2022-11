Valorisation de l’Espace Edition Jeunesse Accessible Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Dans le cadre et le prolongement de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (14-20 novembre), du 22 au 26 novembre, l'espace Edition Jeunesse Accessible est valorisé à la médiathèque Jacques Brel de Méru : au programme : exposition pour la jeunesse, animation lecture, accueils de classes, rencontre, spectacle…

