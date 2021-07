Bruges-Capbis-Mifaget Eglise de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Valorisation de la restauration de l’église de Capbis Eglise de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

Pyrénées-Atlantiques

Valorisation de la restauration de l’église de Capbis Eglise de Capbis, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bruges-Capbis-Mifaget. Valorisation de la restauration de l’église de Capbis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise de Capbis

### Grâce au fond de dotation mis en place la toiture et le clocher ont déjà pu faire l’objet de renovation. * **Rencontre avec des écrivains du patrimoine** : entre 14h et 17h. * **Visite commentée** : à 16h apprenez-en plus sur l’église et son histoire sur les deux jours. * **Concerts** : à 21h le samedi, profitez d’un épisode musical. * **Marché et vide-grenier** le dimanche 19 septembre.

Gratuit.

Deuxc journées de porte ouverte pour apprécier l’avancée des travaux de restauration de l’église construite en 1769, agrandie en 1870. Un petit programme d’animations est proposé à cette occasion. Eglise de Capbis bruges capbis mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T22:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Eglise de Capbis Adresse bruges capbis mifaget Ville Bruges-Capbis-Mifaget lieuville Eglise de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget