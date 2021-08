Bruges-Capbis-Mifaget Église de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget, Pyrénées-Atlantiques Valorisation de la restauration de l’église de Capbis Église de Capbis Bruges-Capbis-Mifaget Catégories d’évènement: Bruges-Capbis-Mifaget

### Deux journées de portes ouvertes pour apprécier l’avancée des travaux de restauration de l’église construite en 1769, agrandie en 1870. Un programme d’animations est proposé à cette occasion. * **Rencontre avec des écrivains du patrimoine** : entre 14h et 17h. * **Visite commentée** : à 16h apprenez-en plus sur l’église et son histoire sur les deux jours. * **Concerts** : à 21h le samedi, profitez d’un épisode musical. * **Marché et vide-grenier** le dimanche 19 septembre. Grâce au fond de dotation mis en place, la toiture et le clocher ont déjà pu faire l’objet de renovation.

Gratuit.

Église de Capbis Bourg, 64800 Capbis Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

