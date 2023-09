Sensibilisation à la seconde main, à la réparation et au réemploi Valori’s Buxerolles Catégories d’Évènement: Buxerolles

Vienne Sensibilisation à la seconde main, à la réparation et au réemploi Valori’s Buxerolles, 20 octobre 2023, Buxerolles. Sensibilisation à la seconde main, à la réparation et au réemploi Vendredi 20 octobre, 09h30 Valori’s A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation, la Mission Locale Rurale Centre et Sud-Vienne propose au jeunes de 16 à 25 ans une visite de l’établissement VALORIS de Croix-Rouge insertion, situé dans l’agglomération de Poitiers.

L’établissement porte deux chantiers d’insertion, outils de redynamisation et de socialisation pour 33 salariés. Le chantier « Textiles » intervient sur de la confection textile et de la fabrication de chiffons d’essuyage, principalement en revalorisant des textiles de seconde main, des chutes de production d’entreprises et des matières issues du démantèlement de mobilier. Le chantier « Recyclerie » » permet de collecter, trier, réparer, nettoyer et proposer au réemploi du mobilier, de l’électroménager… redonnant ainsi une seconde vie à des produits usagés. Valori’s 12 rue des Frères Lumière 86180 Buxerolles Buxerolles 86180 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « myriam.augustin@mlrcsv.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Valori's
Adresse 12 rue des Frères Lumière 86180 Buxerolles
Ville Buxerolles

