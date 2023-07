Festival l’Oghmac – Grobianus Valojoulx, 3 août 2023, Valojoulx.

Valojoulx,Dordogne

Un recueil désopilant et absurde d’incorrections surprenantes, dignes des Monty Python et des tableaux de Bruegel: une fenêtre ouverte vers l’époque et ses rapports sociaux, le tout dans la première. Réserver.

2023-08-03 fin : 2023-08-03 . EUR.

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A hilarious and absurd collection of surprising improprieties, worthy of Monty Python and Bruegel?s paintings: an open window onto the times and its social relationships, all in the first book. Book

Una hilarante y absurda colección de sorprendentes incorrecciones, digna de los Monty Python y de los cuadros de Bruegel: una ventana abierta a la época y a sus relaciones sociales, todo en el primer libro. Reserve ahora

Eine urkomische und absurde Sammlung überraschender Unkorrektheiten, die an Monty Python und Bruegels Gemälde erinnert: ein Fenster in die damalige Zeit und ihre sozialen Beziehungen, und das alles in der ersten. Buchen Sie

