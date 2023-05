Soirée Paëlla Le bourg Catégories d’évènement: Dordogne

Valojoulx

Soirée Paëlla Le bourg, 3 juin 2023, Valojoulx. Soirée Paëlla et karaoké dansant. Réservation avant le 31 mai..

Le bourg Salle des fêtes

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Paëlla evening and dancing karaoke. Reservation before May 31st. Velada Paëlla y baile karaoke. Reserva antes del 31 de mayo. Paëlla-Abend und Karaoke-Tanz. Reservierung vor dem 31. Mai. Mise à jour le 2023-05-11 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

