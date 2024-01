Bal trad’ à Valojoulx Salle des fêtes de Valojoulx Valojoulx, samedi 17 février 2024.

Bal trad’ à Valojoulx Salle des fêtes de Valojoulx Valojoulx Dordogne

Début : 2024-02-17 20:30:00

20h30. Bal Trad’ animé par l’A.S.CO qui viendra nous faire danser la polka, la mazurka et la valse, 2 temps, 3 temps, 1 000 temps. Gratuit.

Bal Trad’ animé par l’A.S.CO (atelier sarladais de culture occitane) qui partage généreusement sa passion pour la culture occitane et viendra nous faire danser la polka, la mazurka et la valse, 2 temps, 3 temps, 1 000 temps, et toute l’aide qu’il faut pour les débutants !

Salle des fêtes de Valojoulx Rue du bourg

Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@mairievalojoulx.fr



