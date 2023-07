Visite guidée du site antique d’Alauna Valognes, 15 juillet 2023, Valognes.

Valognes,Manche

La Normandie est une terre riche d’histoire. Si le Moyen-âge est particulièrement mis en avant, c’est aussi un territoire ou les témoins de la période gallo-romaine sont nombreux. C’est le cas des thermes d’Alauna, dont les vestiges nous rappellent que nos ancêtres ont aussi vécu à la mode romaine.

Visite animée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin..

2023-07-15 15:00:00 fin : 2023-07-15 . .

Valognes 50700 Manche Normandie



Normandy is a land rich in history. If the Middle Ages are particularly highlighted, it is also a territory where the witnesses of the Gallo-Roman period are numerous. This is the case of the thermal baths of Alauna, whose remains remind us that our ancestors also lived in the Roman way.

Visit animated by a guide of the Pays d’art et d’histoire.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

Normandía es una tierra rica en historia. Si la Edad Media destaca especialmente, también es un territorio donde los testigos de la época galo-romana son numerosos. Es el caso de las termas de Alauna, cuyos vestigios nos recuerdan que nuestros antepasados también vivieron a la manera romana.

Visita dirigida por un guía del Pays d’art et d’histoire.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

Die Normandie ist ein Land, das reich an Geschichte ist. Das Mittelalter wird hier besonders hervorgehoben, aber es gibt auch zahlreiche Zeugnisse aus der gallo-römischen Zeit. Dies ist der Fall bei den Thermen von Alauna, deren Überreste uns daran erinnern, dass unsere Vorfahren auch nach römischer Art gelebt haben.

Die Besichtigung wird von einem Fremdenführer des Pays d’art et d’histoire geleitet.

Reservierung beim Office de Tourisme du Cotentin erforderlich.

