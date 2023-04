Valognes 1623-2023 400 d’histoire d’une abbaye dans la ville Hôtel de Beaumont, 25 avril 2023, Valognes.

Soeur Michelle-Marie Gallaiard, bénédictine, prononcera une conférence à l’Hôtel de Beaumont sur l’histoire de l’abbaye et de ses religieuses depuis sa fondation jusqu’à nous jours.

Elle a reçu l’autorisation exceptionnelle de s’exprimer hors de l’abbaye bénédictine ce qui fera de cette rencontre un moment rare à ne pas manquer..

2023-04-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-25 16:00:00. .

Hôtel de Beaumont

Valognes 50700 Manche Normandie



Sister Michelle-Marie Gallaiard, a Benedictine nun, will give a lecture at the Hôtel de Beaumont on the history of the abbey and its nuns from its foundation to the present day.

She has received exceptional permission to speak outside the Benedictine abbey, which will make this meeting a rare moment not to be missed.

Sor Michelle-Marie Gallaiard, monja benedictina, pronunciará una conferencia en el Hôtel de Beaumont sobre la historia de la abadía y de sus monjas desde su fundación hasta nuestros días.

Ha recibido una autorización excepcional para hablar fuera de la abadía benedictina, lo que hará de este encuentro un momento excepcional que no debe perderse.

Die Benediktinerin Schwester Michelle-Marie Gallaiard wird im Hôtel de Beaumont einen Vortrag über die Geschichte der Abtei und ihrer Nonnen von ihrer Gründung bis heute halten.

Sie hat die außergewöhnliche Erlaubnis erhalten, außerhalb der Benediktinerabtei zu sprechen, was diese Begegnung zu einem seltenen Moment machen wird, den Sie nicht verpassen sollten.

