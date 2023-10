Concert de musique baroque – Ensemble BAROKENTIN Église Notre-Dame d’Alleaume Valognes, 8 octobre 2023 17:00, Valognes.

Avec Jean-Baptiste BERNUIT (violon) et David LE MONNIER (clavecin). Oeuvres de Giovanni MOSSI, Jean-Sébastien BACH, Giuseppe VALENTINI, Jean-Féry REBEL et Jean-Marie LECLAIR.

Dimanche 8 octobre 2023 à 17h00 – Église Notre-Dame d’Alleaume (Valognes 50700)

Avec Jean-Baptiste BERNUIT (violon) et David LE MONNIER (clavecin)

Sonates pour violon et basse continue de Giovanni MOSSI, Jean-Sébastien BACH, Giuseppe VALENTINI, Jean-Féry REBEL et Jean-Marie LECLAIR.

Pièces pour clavecin seul de Jean-Sébastien BACH et de François COUPERIN.

Entrée libre avec contribution à votre discrétion.

Église Notre-Dame d’Alleaume rue du Bourg Fleury Valognes 50700 Manche