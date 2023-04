Philaposte: le marché de la collection postale 12, rue Louis Barbier, 8 novembre 2023, Valmont.

Conférence présentée par Frédéric Morin.

Qui n’a pas eu chez lui une collection de timbres ? la philatélie demeure aujourd’hui une motivation à la collection la plus répandue dans le monde. Objet artistique, objet de spéculation, performance technologique, source d’apprentissage, il a traversé les décennies et reste un objet qui passionne de nombreux collectionneurs avec des motivations aussi variées que nombreuses. Les équipes de Philaposte travaillent au quotidien à innover, transformer ce marché et imaginer ce que sera le collectionneur de demain,

Au sein de l’une des plus grosse imprimerie d’Europe, c’est la prouesse technologique qui se confronte à la créativité artistique.

mercredi 8 novembre 2023 à 18h

salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

06 24 33 12 34

6€-8€.

12, rue Louis Barbier Salle de la Concorde

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie



Conference presented by Frédéric Morin.

Who has not had a stamp collection at home? Philately remains today one of the most widespread motivations for collecting in the world. Artistic object, object of speculation, technological performance, source of learning, it has crossed the decades and remains an object that fascinates many collectors with motivations as varied as numerous. Philaposte’s teams work daily to innovate, transform this market and imagine what tomorrow’s collector will be,

In one of the largest printing plants in Europe, technological prowess meets artistic creativity.

? Wednesday, November 8, 2023 at 6pm

? salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Conferencia presentada por Frédéric Morin.

¿Quién no ha tenido alguna vez una colección de sellos en casa? La filatelia sigue siendo hoy en día una de las motivaciones coleccionistas más extendidas en el mundo. Objeto artístico, objeto de especulación, logro tecnológico, fuente de aprendizaje, ha sobrevivido a las décadas y sigue siendo un objeto que fascina a muchos coleccionistas con motivaciones tan variadas como numerosas. Los equipos de Philaposte trabajan a diario para innovar, transformar este mercado e imaginar lo que será el coleccionista del mañana,

En una de las mayores imprentas de Europa, la proeza tecnológica se une a la creatividad artística.

miércoles 8 de noviembre de 2023 a las 18.00 horas

sala de la Concordia: 12, rue Louis Barbier en Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Konferenz präsentiert von Frédéric Morin.

Wer hat nicht schon einmal eine Briefmarkensammlung zu Hause gehabt? Die Philatelie ist auch heute noch eines der weltweit am weitesten verbreiteten Sammelmotive. Als künstlerisches Objekt, Spekulationsobjekt, technologische Leistung oder Lernquelle hat sie die Jahrzehnte überdauert und ist nach wie vor ein Gegenstand, der viele Sammler mit ebenso unterschiedlichen wie zahlreichen Motiven begeistert. Die Teams von Philaposte arbeiten täglich daran, diesen Markt zu erneuern und zu verändern und sich vorzustellen, wie der Sammler von morgen aussehen wird,

In einer der größten Druckereien Europas treffen technologische Meisterleistung und künstlerische Kreativität aufeinander.

mittwoch, den 8. November 2023 um 18 Uhr

? Salle de la Concorde: 12, rue Louis Barbier in Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

