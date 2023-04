Graine en Main 12, rue Louis Barbier, 4 octobre 2023, Valmont.

Conférence présentée par Arthur Baur, co-fondateur de Graine en Main.

Quand l’envie de changer les choses se transforme en une proposition : Graine en Main, un chemin parmi d’autres pour créer et faire vivre un collectif qui tente de prendre soin de la terre et des hommes.

L’association Graine en Main est née en septembre 2016, suite à l’annonce par un couple d’exploitants de cesser leur activité en maraichage bio et de céder leur ferme de presque 6 hectares, située à Etainhus, au cœur du pays de Caux en Seine-Maritime.

Ce groupe de citoyens s’est rapidement constitué en association loi 1901, sous une forme collégiale, et a porté pendant un an le projet d’exploiter ces terres sous la forme d’un chantier d’insertion en maraichage bio, sur le modèle des Jardins de Cocagne.

mercredi 4 octobre 2023 à 18h

salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

06 24 33 12 34

6€-8€.

12, rue Louis Barbier Salle de la Concorde

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie



Conference presented by Arthur Baur, co-founder of Graine en Main.

When the desire to change things turns into a proposal: Graine en Main, a path among others to create and sustain a collective that tries to take care of the earth and people.

The association Graine en Main was born in September 2016, following the announcement by a couple of farmers to cease their activity in organic market gardening and to sell their farm of almost 6 hectares, located in Etainhus, in the heart of the Pays de Caux in Seine-Maritime.

This group of citizens quickly formed an association under the law of 1901, in a collegial form, and for a year carried out the project of exploiting this land in the form of an organic market gardening integration site, based on the Jardins de Cocagne model.

? Wednesday, October 4, 2023 at 6pm

? salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Conferencia presentada por Arthur Baur, cofundador de Graine en Main.

Cuando el deseo de cambiar las cosas se convierte en una propuesta: Graine en Main, un camino entre otros para crear y sostener un colectivo que trata de cuidar la tierra y las personas.

La asociación Graine en Main nació en septiembre de 2016, tras el anuncio de una pareja de agricultores de cesar su actividad de horticultura ecológica y vender su explotación de casi 6 hectáreas, situada en Etainhus, en el corazón del Pays de Caux, en Sena Marítimo.

Este grupo de ciudadanos constituyó rápidamente una asociación al amparo de la ley de 1901, de forma colegiada, y durante un año llevó a cabo el proyecto de explotación de estos terrenos en forma de un centro de integración de horticultura ecológica, basado en el modelo de los Jardins de Cocagne.

miércoles 4 de octubre de 2023 a las 18.00 horas

sala de la Concordia: 12, rue Louis Barbier à Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Vortrag, präsentiert von Arthur Baur, Mitbegründer von Graine en Main.

Wenn aus dem Wunsch, etwas zu verändern, ein Vorschlag wird: Graine en Main, ein Weg unter vielen, um ein Kollektiv zu gründen und am Leben zu erhalten, das versucht, sich um die Erde und die Menschen zu kümmern.

Der Verein Graine en Main wurde im September 2016 gegründet, nachdem ein Landwirtepaar angekündigt hatte, seinen Bio-Gemüseanbau aufzugeben und seinen fast 6 Hektar großen Hof in Etainhus im Herzen des Pays de Caux im Departement Seine-Maritime zu verkaufen.

Die Gruppe von Bürgern gründete schnell einen Verein nach dem Gesetz von 1901 mit einer kollegialen Form und trug ein Jahr lang das Projekt, das Land in Form einer Eingliederungsbaustelle für Bio-Gemüseanbau nach dem Modell der Jardins de Cocagne zu bewirtschaften.

? Mittwoch, den 4. Oktober 2023 um 18 Uhr

? Salle de la Concorde: 12, rue Louis Barbier in Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

