L’Ecole Municipale d’Art Plastique de Fécamp 12, rue Louis Barbier, 7 juin 2023, Valmont.

Conférence présentée par Stéphane Montefiore, directeur de l’EMAP.

L’Ecole Municipale d’Art Plastique est un lieu de formation, de recherche, de réflexion, de rencontre visant à l’épanouissement du potentiel artistique de chaque élève. C’est un enseignement riche et diversifié afin de répondre aux attentes d’un public le plus large possible.

Que ce soit dans l’atelier des bambins, en classe préparatoire ou pour adulte, en périscolaire, on y cultive le chemin du regard et l’approche de l’histoire de l’art en peinture, en sculpture, en photographie… C’est une chance d’avoir une telle opportunité à Fécamp ! alors : faisons-la connaître !

Stéphane nous présentera en détails les différentes activités proposées par l’EMAP.

mercredi 7 juin 2023 à 18h

salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

06 24 33 12 34

6€-8€.

2023-06-07 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-07 . .

12, rue Louis Barbier Salle de la Concorde

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie



Conference presented by Stéphane Montefiore, director of EMAP.

The Municipal School of Plastic Art is a place of training, research, reflection, and meeting aimed at the development of the artistic potential of each student. It is a rich and diversified teaching in order to meet the expectations of the largest possible public.

Whether in the toddler’s studio, in preparatory classes or for adults, in extracurricular activities, we cultivate the path of the eye and the approach to the history of art in painting, sculpture, photography? We are lucky to have such an opportunity in Fécamp! So let’s make it known!

Stéphane will present in detail the different activities offered by EMAP.

? Wednesday June 7, 2023 at 6pm

? salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier in Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Conferencia presentada por Stéphane Montefiore, Director de la EMAP.

La Escuela Municipal de Artes Plásticas es un lugar de formación, investigación, reflexión y encuentro destinado a desarrollar el potencial artístico de cada alumno. Se trata de una enseñanza rica y diversificada para responder a las expectativas de un público lo más amplio posible.

Ya sea en el estudio para niños pequeños, en la clase preparatoria o para adultos, en las actividades extraescolares, cultivamos el camino de la mirada y el acercamiento a la historia del arte en pintura, escultura, fotografía.. Tenemos la suerte de contar con una oportunidad así en Fécamp, así que ¡démosla a conocer!

Stéphane presentará en detalle las distintas actividades que ofrece la EMAP.

miércoles 7 de junio de 2023 a las 18.00 horas

sala de la Concordia: 12, rue Louis Barbier en Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Konferenz präsentiert von Stéphane Montefiore, Direktor des EMAP.

Die Ecole Municipale d’Art Plastique ist ein Ort der Ausbildung, der Forschung, der Reflexion und der Begegnung, der auf die Entfaltung des künstlerischen Potenzials jedes Schülers abzielt. Der Unterricht ist vielfältig und abwechslungsreich, um den Erwartungen eines möglichst breiten Publikums gerecht zu werden.

Ob im Kinderatelier, in der Vorbereitungsklasse, in der Erwachsenenklasse oder im außerschulischen Bereich, hier wird der Blick geschärft und die Kunstgeschichte in Malerei, Skulptur und Fotografie vermittelt Es ist ein Glück, dass es in Fécamp eine solche Möglichkeit gibt, also machen wir sie bekannt!

Stéphane wird uns die verschiedenen Aktivitäten, die von der EMAP angeboten werden, ausführlich vorstellen.

mittwoch, den 7. Juni 2023 um 18 Uhr

? Salle de la Concorde: 12, rue Louis Barbier in Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Mise à jour le 2023-01-27 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité