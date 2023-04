Être pompier aujourd’hui 12, rue Louis Barbier, 3 mai 2023, Valmont.

Conférence présentée par le Lieutenent-Colonel Collinet.

L’histoire des pompiers est très bien rendue au musée des sapeurs-pompiers de MONVILLE. … dont le fondateur est le Lieutenant- Colonel Jean-Pierre Collinet ! Mais, aujourd’hui, dans notre quotidien, pourquoi fait-on appel aux pompiers ? Quels sont les acteurs de l’organisation des secours ? Quelles sont les instances du SDIS ? Qui compose le corps départemental de sapeurs-pompiers ? Comment devient-on pompier ? Quels sont leurs domaines d’intervention ? leurs moyens techniques ? Quelles sont les missions des sapeurs-pompiers ? Combien sont-ils ? Combien d’interventions chaque année ?

Le Lieutenant-Colonel Jean-Pierre Collinet nous présentera la diversité des secours, des engagements, des jeunes en formation, des volontaires, des professionnels….

A savoir que :

79 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires, femmes et hommes, en ville ou à la campagne, qui ont choisi de consacrer une partie de leur temps au service de leur communauté.

85% des interventions concernent du secours d’urgence aux personnes (secours aux victimes + accidents de la circulation

Reprenons donc l’évolution de ce métier avec un passionné hautement reconnu.

mercredi 3 mai 2023 à 18h

salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier à Valmont

06 24 33 12 34

6€-8€.

2023-05-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-03 . .

12, rue Louis Barbier Salle de la Concorde

Valmont 76540 Seine-Maritime Normandie



Conference presented by Lieutenant-Colonel Collinet.

The history of the fire department is very well presented in the fire department museum of MONVILLE ? whose founder is Lieutenant Colonel Jean-Pierre Collinet! But, today, in our daily life, why do we call upon the firemen? Who are the actors of the organization of the help? What are the authorities of the SDIS? Who makes up the departmental fire department? How does one become a firefighter? What are their fields of intervention ? Their technical means ? What are the missions of the firemen ? How many firemen are there? How many interventions each year ?

Lieutenant-Colonel Jean-Pierre Collinet will present the diversity of the rescue services, the commitments, the young people in training, the volunteers, the professionals?

To know that :

? 79% of firefighters are volunteers, men and women, in the city or in the country, who have chosen to devote part of their time to serving their community.

? 85% of the interventions concern emergency assistance to people (rescue of victims + traffic accidents

Let’s take a look at the evolution of this profession with a highly recognized enthusiast.

? Wednesday May 3, 2023 at 6:00 pm

? salle de la Concorde : 12, rue Louis Barbier in Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Conferencia presentada por el Teniente Coronel Collinet.

La historia de los bomberos está muy bien presentada en el museo de los bomberos de MONVILLE, ¡cuyo fundador es el teniente coronel Jean-Pierre Collinet! Pero, hoy, en nuestra vida cotidiana, ¿por qué llamamos a los bomberos? ¿Quiénes son los actores de la organización de los servicios de emergencia? ¿Qué son los órganos de la SDIS? ¿Quién compone la brigada departamental de bomberos? ¿Cómo se llega a bombero? ¿Cuáles son sus ámbitos de intervención? ¿Cuáles son sus recursos técnicos? ¿Cuáles son las misiones de los bomberos? ¿Cuántos bomberos hay? ¿Cuántas intervenciones al año?

El Teniente Coronel Jean-Pierre Collinet presentará la diversidad de los servicios de emergencia, los compromisos, los jóvenes en formación, los voluntarios, los profesionales?

Cabe señalar que :

? El 79% de los bomberos son voluntarios, hombres y mujeres, en la ciudad o en el campo, que han decidido dedicar parte de su tiempo a servir a su comunidad.

? El 85% de las intervenciones se refieren a la asistencia de urgencia a las personas (asistencia a las víctimas + accidentes de tráfico

Veamos la evolución de esta profesión de la mano de un entusiasta muy reconocido.

miércoles 3 de mayo de 2023 a las 18.00 horas

sala de la Concordia: 12, rue Louis Barbier en Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

Vortrag, präsentiert von Oberstleutnant Collinet.

Die Geschichte der Feuerwehr wird im Feuerwehrmuseum von MONVILLE sehr gut wiedergegeben ? dessen Gründer Oberstleutnant Jean-Pierre Collinet ist! Aber warum rufen wir heute in unserem Alltag die Feuerwehr an? Welche Akteure sind an der Organisation von Rettungsmaßnahmen beteiligt? Welche Instanzen des SDIS gibt es? Aus wem besteht die Feuerwehr des Departements? Wie wird man Feuerwehrmann/-frau? Was sind ihre Einsatzgebiete? Welche technischen Mittel stehen ihnen zur Verfügung? Welche Aufgaben haben die Feuerwehrleute? Wie viele Feuerwehrleute gibt es? Wie viele Einsätze pro Jahr?

Oberstleutnant Jean-Pierre Collinet wird uns die Vielfalt der Rettungsdienste, der Einsätze, der Jugendlichen in der Ausbildung, der Freiwilligen, der Berufsfeuerwehrleute usw. vorstellen.

Man muss wissen, dass :

? 79 % der Feuerwehrleute sind Freiwillige, Frauen und Männer, in der Stadt oder auf dem Land, die sich dafür entschieden haben, einen Teil ihrer Zeit im Dienste ihrer Gemeinschaft zu verbringen.

? 85% der Einsätze betreffen die Notfallhilfe für Personen (Opferhilfe + Verkehrsunfälle)

Lassen Sie uns also die Entwicklung dieses Berufs mit einem hoch anerkannten leidenschaftlichen Helfer nachvollziehen.

mittwoch, 3. Mai 2023 um 18 Uhr

? Salle de la Concorde: 12, rue Louis Barbier in Valmont

?06 24 33 12 34

? 6?-8?

