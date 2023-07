La Nuit des Ours – Nuit du 7 août Vallorcine Vallorcine, 4 août 2023, Vallorcine.

La Nuit des Ours – Nuit du 7 août 4 et 7 août Vallorcine Le nombre de places est limité à 250 ; le tarif réduit de 18€ est réservé aux – de 18 ans et aux détenteurs d’une carte Viacham ; le plein tarif est de 25€

(35 €: Avec option train A/R depuis Martigny)

(28 €: -18 ans avec option train A/R depuis M.)

Nuit des Ours du 7 août

20h : parcours sur un nouvel itinéraire à la rencontre de :

– KANTALISO (chanson populaire italienne)

– ELODIE SICARD (chorégraphe de la Compagnie EUKARYOTA)

– THERESE BOSC dans « le Dieu Caramel »

– CAMILLE SOVA dans une « je me promène dans la fin du monde »

– FLY BY NIGHT (musique de l’Est et du monde)

Vers minuit vin chaud et concert FARAFINA groupe mythique du Burkina Faso

1h05 : train de retour vers Vallorcine et Martigny

1h15 : train de retour vers Les Houches avec la suite du concert de FARAFINA

Rendez-vous à la Buvette de LA POYA dés 18h pour vous restaurer.

Vallorcine La Poya, 74660 Vallorcine Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://nuit-des-ours.com/ »}] Au pied des téléskis de La Poya Gare du Buet (train), parking de la gare du Buet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-04T18:00:00+02:00 – 2023-08-04T23:59:00+02:00

2023-08-07T18:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

©Conception graphique Crédit photo Eric Courcier