Ciné Plein Air « La panthère des neiges » Place de la Gare, 17 juillet 2023, Vallorcine. « La panthère des neiges » de Marie Amiguet, Vincent Munier avec Sylvain Tesson, Vincent Munier- 1h 32min – Documentaire.

2023-07-17 à 21:45:00 ; fin : 2023-07-17 . .

Place de la Gare

Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



« La panthère des neiges » by Marie Amiguet, Vincent Munier with Sylvain Tesson, Vincent Munier- 1h 32min – Documentary « La panthère des neiges » de Marie Amiguet, Vincent Munier con Sylvain Tesson, Vincent Munier- 1h 32min – Documental « La panthère des neiges » von Marie Amiguet, Vincent Munier mit Sylvain Tesson, Vincent Munier- 1h 32min – Dokumentarfilm Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

