LE MYSTÉRIEUX KUB 16, avenue de Cossé Brissac, 28 juin 2023, Vallons-de-l'Erdre.

Qu’est ce qui se cache dans le mystérieux Kub ? Un lapin ? Une pyramide ? Une équipe de foot ? Tout l’univers ? Pas du tout ! Venez ouvrir les portes qui cachent des histoires. Pour les enfants de 3 à 8 ans. Gratuit sur inscription..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 10:45:00. .

16, avenue de Cossé Brissac Bibliothèque Les mots passants

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



What is hidden in the mysterious Kub? A rabbit? A pyramid? A soccer team? The whole universe? Not at all! Come and open the doors that hide stories. For children from 3 to 8 years old. Free with registration.

¿Qué esconde el misterioso Kub? ¿Un conejo? ¿Una pirámide? ¿Un equipo de fútbol? ¿El universo entero? Nada de nada Ven y abre las puertas que esconden historias. Para niños de 3 a 8 años. Gratuito con inscripción.

Was verbirgt sich in dem geheimnisvollen Kub? Ein Kaninchen? Eine Pyramide? Eine Fußballmannschaft? Das ganze Universum? Überhaupt nicht! Komm und öffne die Türen, hinter denen sich Geschichten verbergen. Für Kinder von 3 bis 8 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire