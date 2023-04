ATELIER D’ESTAMPE 16, avenue de Cossé Brissac Vallons-de-l'Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

ATELIER D’ESTAMPE 16, avenue de Cossé Brissac, 3 juin 2023, Vallons-de-l'Erdre. Atelier d’estampe pour s’initier à la lithographie. A partir de 8 ans. Gratuit sur inscription..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 12:00:00. .

16, avenue de Cossé Brissac Bibliothèque Les mots passants

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Printmaking workshop to learn about lithography. From 8 years old. Free with registration. Taller de grabado para aprender litografía. A partir de 8 años. Gratuito previa inscripción. Druckwerkstatt, um sich in die Lithografie einzuführen. Ab 8 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire

